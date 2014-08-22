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SAPEC AGRO RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 6.500.000 €
Portugal : 18.500.000 €
Industrie : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/07/2015 : 6.500.000 €
10/07/2015 : 18.500.000 €
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21/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAPEC AGRO RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 25 Millionen Euro für FEI-Programm von Sapec Agro und Tradecorp International

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 August 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/07/2015
20140351
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SAPEC AGRO RDI
SAPEC - AGRO SA
TRADE CORPORATION INTERNATIONAL SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 50 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Funding the Sapec Group investments in Research, Development and Innovation (RDI) related to the research, development and registration of plant protection products for agricultural use covering the period from 2014 to 2019.

To promote private sector and competitive innovation; maintain existing employment and generate new positions; launch of new products addressing farmers' needs and with an environmental and toxicological profile which will be fully compliant with the demanding regulatory framework in the EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment program foresees capital investments at the existing production sites of the Promoter to incorporate process innovations and modifications required for the production of the new products. These modifications to permitted industrial chemistry complexes could potentially fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. Compliance of the different components of the proposed RDI investment programme with relevant EU legislation will be verified during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
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Spanien: EIB-Darlehen von 25 Millionen Euro für FEI-Programm von Sapec Agro und Tradecorp International

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAPEC AGRO RDI
Datum der Veröffentlichung
21 Apr 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58542928
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140351
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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