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A7 SALZGITTER-GOETTINGEN PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
184.900.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 184.900.000 €
Verkehr : 184.900.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/04/2017 : 184.900.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB und internationales Konsortium finanzieren Neubau eines Abschnitts der Autobahn A7

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Juli 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/04/2017
20140344
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
A7 SALZGITTER-GOETTINGEN PPP
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 213 million
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the widening of a 29.2km A-7 motorway section in Lower Saxony between Salzgitter and Göttingen from 2x2 to 2x3 lanes. The project also includes the maintenance and operation of the total 71.6 km long section between Salzgitter and Göttingen.

The main project economic benefits will stem from reduced travel times and improved road safety thanks to enhanced road capacity. Likewise vehicle operating costs for road users are expected to decrease.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EC. Compliance with the SEA Directive 2001/42/EC, EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directives 2009/147/EC will be reviewed at appraisal.

The project is being procured in accordance with Directives 2004/18/EC and 2007/66/EC through a negotiated procedure after pre-qualification, with international publication in the Official Journal of the EU (OJEU). The contract notice was published on the 11th April 2014, ref 2014/S 72-123291.

Kommentar(e)

The project cost is not disclosed as it is subject to an ongoing European wide tender procedure.

Weitere Unterlagen
12/07/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - A7 SALZGITTER-GOETTINGEN PPP - South AS Echte to South AS Northeim Nord
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Deutschland: EIB und internationales Konsortium finanzieren Neubau eines Abschnitts der Autobahn A7

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - A7 SALZGITTER-GOETTINGEN PPP - South AS Echte to South AS Northeim Nord
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54354919
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140344
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - A7 SALZGITTER-GOETTINGEN PPP - South AS Seesen to South AS Echte
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54359205
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140344
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - A7 SALZGITTER-GOETTINGEN PPP - South AS Northeim Nord to North AS Nörten-Hardenberg
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54359304
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140344
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - A7 SALZGITTER-GOETTINGEN PPP
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55587213
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140344
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - A7 SALZGITTER-GOETTINGEN PPP
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
256503221
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20140344
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
A7 SALZGITTER-GOETTINGEN PPP
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen