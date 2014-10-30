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GRUPPO DATALOGIC RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 30.000.000 €
Dienstleistungen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2015 : 30.000.000 €
Andere Links
Related public register
05/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO DATALOGIC RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO DATALOGIC RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Oktober 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2015
20140337
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GRUPPO DATALOGIC RDI
DATALOGIC SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 88 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's research and development (R&D) investments for new data capturing tools and industrial automation solutions. The promoter’s products are mainly used in the retail, postal and logistics sectors. The R&D programme will be implemented from 2014 to 2016 in Italy.

The new and improved tools as well as solutions will be designed to help improving the typical business processes of the target sectors such as warehousing, logistics or manufacturing.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments will concern R&D activities most likely within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the R&D programme will be assessed during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
05/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO DATALOGIC RDI
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO DATALOGIC RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO DATALOGIC RDI
Datum der Veröffentlichung
5 Feb 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57332871
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140337
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO DATALOGIC RDI
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77546161
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140337
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO DATALOGIC RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO DATALOGIC RDI
Andere Links
Übersicht
GRUPPO DATALOGIC RDI
Datenblätter
GRUPPO DATALOGIC RDI

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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