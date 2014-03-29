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LUCKNOW METRO RAIL PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
450.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Indien : 450.000.000 €
Verkehr : 450.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/03/2016 : 200.000.000 €
31/03/2017 : 250.000.000 €
Andere Links
Related public register
20/10/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUCKNOW METRO RAIL PROJECT
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01/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LUCKNOW METRO RAIL PROJECT
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - LUCKNOW METRO RAIL PROJECT
Zugehörige Pressemitteilungen
Indien: Unterzeichnung des bislang größten EIB Darlehens und Eröffnung eines neuen Regionalbüros

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Februar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/03/2016
20140329
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LUCKNOW METRO RAIL PROJECT
LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 450 million
EUR 914 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a 23km metro line and purchase of a fleet of about 80 metro cars in Lucknow, Uttar Pradesh, in northern India.

The proposed operation will be extended under the Own Risk Facilities (ORF), Climate Action and Environmental Facility (CAEF) for the 2014-2016 period. The project will contribute to the two main objectives of the EIB's external mandate: (i) climate change mitigation, by promoting modal shift from road to rail and thereby a reduction of greenhouse gas (GHG) emissions; and (ii) the development of social and economic infrastructure by making a key contribution to urban development, thereby improving the business environment for private sector development and facilitating access to amenities and jobs. The project is consistent with the EU country strategy paper for India which highlights the infrastructure gap and need to address rising GHG emissions. The project is consistent with the National Urban Transport Policy 2006 and Lucknow City Masterplan.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If situated in the EU, the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and would therefore be subject to screening by the competent authority to determine whether a full EIA procedure should be undertaken. The federal competent authority has screened the project out in accordance with domestic legislation. The project has been subject to an initial environmental assessment and further steps in assessing and managing environmental risks are to be reviewed during appraisal. The project will require the acquisition of about 50ha of land and will entail permanent involuntary resettlement of some households/businesses plus generate some temporary road traffic disruption. Compliance with relevant EIB social standards will be reviewed.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
20/10/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUCKNOW METRO RAIL PROJECT
01/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LUCKNOW METRO RAIL PROJECT
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - LUCKNOW METRO RAIL PROJECT
Andere Links
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Indien: Unterzeichnung des bislang größten EIB Darlehens und Eröffnung eines neuen Regionalbüros

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUCKNOW METRO RAIL PROJECT
Datum der Veröffentlichung
20 Oct 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62591498
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140329
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Indien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LUCKNOW METRO RAIL PROJECT
Datum der Veröffentlichung
1 Dec 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63318988
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140329
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Indien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LUCKNOW METRO RAIL PROJECT
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
145210776
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140329
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Indien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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LUCKNOW METRO RAIL PROJECT
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