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SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bulgarien : 40.000.000 €
Verkehr : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/01/2015 : 40.000.000 €
Andere Links
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30/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL
Related public register
12/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/01/2015
20140319
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL
SOFIA MUNICIPALITY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 80 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the purchase of new rolling stock - buses and tramcars - which will be brought into operation. In addition, the project provides for the development of Sofia Municipality's traffic management system. The project is to be co-financed by EU funds under the Operational Programme Environment and by the promoter's own resources.

The project aims to improve the quality of public transport services in terms of speed, comfort and reliability and would increase the attractiveness of public transport in the urban area of Sofia. It would thus contribute to reducing reliance on private cars as well as the negative impact of transport on the environment. The new buses and trams will use technologically advanced engines that would enable an increase in energy efficiency and a reduction in noise and vibration.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The construction of the new rolling stock will take place in the manufacturer’s plants and does not fall within the scope of Directive 2011/92/EU. Therefore no Environmental Impact Assessment (EIA) is required for the project. The project is expected to deliver positive environmental benefits thanks to the substitution of obsolete rolling stock with high-performance new trams and buses. This aspect will be further evaluated at appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
30/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL
12/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57255579
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140319
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL
Datum der Veröffentlichung
12 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131833127
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140319
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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30/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL
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12/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL
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SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL
Datenblätter
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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