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SETTORE IDRICO TORINO III

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 100.000.000 €
Wasser, Abwasser : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/11/2014 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SETTORE IDRICO TORINO III
Related public register
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SETTORE IDRICO TORINO III

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Juli 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/11/2014
20140314
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SETTORE IDRICO TORINO III
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 226 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project regards the investment programmes of SMAT’s water and wastewater operations as defined by the master plan for its service area in the Province of Turin in the Piedmont Region.

The project will help to ensure compliance with tighter environmental and customer service standards set by EU and national legislation. The project will therefore contribute to improving the quality of life of the inhabitants and the quality of the environment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to have positive net environmental and social impacts on the water and wastewater services in line with the standards mandated by the Urban Wastewater Directive 91/271/EC as amended by Directive 98/15/EC and the Water Framework Directive 2000/60/EC. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU will be respected and the Bank will publish the non-technical summary of the EIA on its website.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and when required.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SETTORE IDRICO TORINO III
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SETTORE IDRICO TORINO III

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SETTORE IDRICO TORINO III
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56461116
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140314
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SETTORE IDRICO TORINO III
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94531657
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140314
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SETTORE IDRICO TORINO III
Related public register
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SETTORE IDRICO TORINO III
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Datenblätter
SETTORE IDRICO TORINO III

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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