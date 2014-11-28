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STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF

Unterzeichnung(en)

Betrag
21.266.666,65 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 21.266.666,65 €
Verkehr : 21.266.666,65 €
Unterzeichnungsdatum
9/09/2016 : 4.800.000 €
9/09/2016 : 16.466.666,65 €
Andere Links
Related public register
31/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF
Related public register
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 November 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/09/2016
20140292
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF
STERN & HAFFERL VERKEHRSGESELLSCHAFT MBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 21 million
EUR 67 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a rail link between the tram line of the city of Gmunden and the Traunsee regional railway and acquisition of rolling stock.

The project will contribute to Gmunden's objective of enhancing the attractiveness of public transport and increasing its market share, and may reduce transport by private car and associated air and noise emissions. It will contribute to upgrading the town centre of Gmunden and provide additional development opportunities for the municipalities of Gschwandt, Kirchham and Vorchdorf. The city of Gmunden as well as the neighbouring municipalities will benefit from SRT Gmunden as public transport accessibility will be much improved, thereby fostering employment, housing, and desirability as a tourist destination.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Construction of tramways falls within the scope of Annex II of EU Directive 92/2011/EC. Accordingly, the competent authority has to decide whether an environmental impact assessment (EIA) is needed. Compliance with the EIA Directive, and also possible impact on protected areas such as Natura 2000 areas and cumulative impacts of underlying strategies (in accordance with Directive 2001/42/EC on strategic environmental assessment (SEA)) will be assessed during the appraisal. Overall, the project can be expected to improve the urban environment thanks to lower noise and pollutant emissions by tram vehicles compared to the current diesel buses, and by contributing to the promotion of public transport, reducing individual car use.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
31/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF
Datum der Veröffentlichung
31 Mar 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58209762
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140292
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF
Datum der Veröffentlichung
9 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134066858
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140292
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
31/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF
Related public register
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF
Andere Links
Übersicht
STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF
Datenblätter
STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen