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ATM INNOVATIVE PUBLIC TRANSPORT TICKETING

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 35.000.000 €
Verkehr : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/09/2015 : 35.000.000 €
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11/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATM INNOVATIVE PUBLIC TRANSPORT TICKETING

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Juli 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2015
20140282
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ATM INNOVATIVE PUBLIC TRANSPORT TICKETING
AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 70 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of an innovative ticketing and fare system based on a contactless single mobility card for all regional public transport modes.

Sustainable Transport – urban and inter-urban

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls out of the scope of the EIA directive.
As it aims at replacing existing ticketing equipment and software, the project should not have any potential environmental impact.

The Promoter is required to respect national and EU legislation applicable to public authorities’ procurement and the Bank requires that all relevant contracts for the implementation of the projects have been, or will be, tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement practices for the investment project will be examined during appraisal.

Weitere Unterlagen
11/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATM INNOVATIVE PUBLIC TRANSPORT TICKETING

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATM INNOVATIVE PUBLIC TRANSPORT TICKETING
Datum der Veröffentlichung
11 Dec 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56483989
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140282
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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ATM INNOVATIVE PUBLIC TRANSPORT TICKETING
Datenblätter
ATM INNOVATIVE PUBLIC TRANSPORT TICKETING

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen