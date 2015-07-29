Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
The project is an equity participation of up to EUR 15m in Agri-Vie Fund II Limited. The fund is a specialised, closed-end food and agribusiness private equity fund with an investment focus on Sub-Saharan Africa, including South Africa for up to 25%, with a strategic focus on southern and eastern Africa and a selective presence over time in west and central Africa if justified by opportunity flow. The fund's anticipated target size is USD 175m.
The fund will mostly provide equity and quasi-equity funding to high-growth companies operating in the valued-added components of the food and agribusiness value chain (e.g. processing, distribution, marketing, services, etc.) and coupled with some vertically integrated primary agriculture exposure. At target size, the fund intends to finance approximately 10-14 companies. The food and agribusiness sector represents more than 40% of the GDP of Sub-Saharan Africa and employs more than 60% of the labour force of the region. By supporting private sector development in agribusiness, the fund is expected to deliver financial return and social benefits (including job creation, growth and economic diversification of rural areas, sustainable raw material supply, and increase of the output/export base of economies in the region).
The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.
The fund will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with the EIB Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.