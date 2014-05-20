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OEBB INFRASTRUKTUR ERNEUERUNG

Unterzeichnung(en)

Betrag
600.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 600.000.000 €
Verkehr : 600.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/11/2014 : 600.000.000 €
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23/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OEBB INFRASTRUKTUR ERNEUERUNG
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - OEBB INFRASTRUKTUR ERNEUERUNG
Zugehörige Pressemitteilungen
Austria: ÖBB erhalten Darlehen der EIB über 600 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Mai 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/11/2014
20140253
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OEBB INFRASTRUKTUR ERNEUERUNG
OEBB-INFRASTRUKTUR AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 600 million
EUR 1500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns investments to rehabilitate and upgrade the existing railway infrastructure in Austria. The works are located throughout the railway network. The rehabilitation works will include railway stations, bridges, railway junctions, energy installations, tracks, buildings, and signaling and telecommunication installations.

The investments are framed in the approved long term Investment Plan for Austria (Rahmenplan 2013-2018). They are necessary to continue providing safe and reliable railway services in the country, thus promoting sustainable mobility in line with EU objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns a large number of small schemes, therefore the need for an EIA may vary for each scheme and will be analysed on a case by case basis, as well as any potential significant impacts on protected areas. Nevertheless, based on the nature of works included in the project - which will be mainly undertaken on already existing infrastructure - most schemes are not expected to be subject to an EIA process. Compliance with environmental and nature protection directives and procedures and status of environmental permits will be checked during appraisal.
The project is expected to have positive impacts on the environment thanks to the increase in the railway system’s efficiency, comfort and safety, which shall contribute to preventing a modal shift from rail to road transport by maintaining the attractiveness and competitiveness of railway transport.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EEC/ and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
23/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OEBB INFRASTRUKTUR ERNEUERUNG
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - OEBB INFRASTRUKTUR ERNEUERUNG
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Zugehörige Pressemitteilungen
Austria: ÖBB erhalten Darlehen der EIB über 600 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OEBB INFRASTRUKTUR ERNEUERUNG
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55576256
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140253
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - OEBB INFRASTRUKTUR ERNEUERUNG
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87960062
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140253
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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OEBB INFRASTRUKTUR ERNEUERUNG
Datenblätter
OEBB INFRASTRUKTUR ERNEUERUNG
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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