OEBB INFRASTRUKTUR ERNEUERUNG

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns investments to rehabilitate and upgrade the existing railway infrastructure in Austria. The works are located throughout the railway network. The rehabilitation works will include railway stations, bridges, railway junctions, energy installations, tracks, buildings, and signaling and telecommunication installations.
The investments are framed in the approved long term Investment Plan for Austria (Rahmenplan 2013-2018). They are necessary to continue providing safe and reliable railway services in the country, thus promoting sustainable mobility in line with EU objectives.
The project concerns a large number of small schemes, therefore the need for an EIA may vary for each scheme and will be analysed on a case by case basis, as well as any potential significant impacts on protected areas. Nevertheless, based on the nature of works included in the project - which will be mainly undertaken on already existing infrastructure - most schemes are not expected to be subject to an EIA process. Compliance with environmental and nature protection directives and procedures and status of environmental permits will be checked during appraisal.
The project is expected to have positive impacts on the environment thanks to the increase in the railway system’s efficiency, comfort and safety, which shall contribute to preventing a modal shift from rail to road transport by maintaining the attractiveness and competitiveness of railway transport.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EEC/ and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.