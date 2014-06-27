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GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowakei : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/11/2014 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Juni 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/11/2014
20140238
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA
SPP - DISTRIBUCIA AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 209 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is part of the promoter’s on-going investment programme to upgrade the gas distribution networks in Slovakia for the period 2014-2018.

The investments envisaged by the DSO include the replacement of old pipelines of various operating pressures to increase safety, the upgrading of key above ground infrastructure and the modernisation of information technology system and metering equipment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Current information suggests that some of the project components will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU), requiring the competent authority to determine the need for an EIA in line with the Directive.

The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in EU Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Weitere Unterlagen
23/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53794716
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140238
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131529584
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140238
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA
Andere Links
Übersicht
GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA
Datenblätter
GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen