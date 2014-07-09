Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

VERITAS ACQUA E RIFIUTI

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 50.000.000 €
Müllbeseitigung : 20.000.000 €
Wasser, Abwasser : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/07/2014 : 8.000.000 €
9/07/2014 : 12.000.000 €
9/07/2014 : 12.000.000 €
9/07/2014 : 18.000.000 €
Andere Links
Related public register
04/09/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - VERITAS ACQUA E RIFIUTI
Related public register
04/09/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VERITAS ACQUA E RIFIUTI
Übergeordnetes Projekt
MEDIUM SIZED UTILITIES PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 September 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/07/2014
20140234
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VERITAS ACQUA E RIFIUTI
VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI - VERITAS SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Investments in water distribution services and in wastewater and solid waste collection and treatment services.

The purpose of the water and wastewater components is to strengthen the continuity of safe water supply, rationalise and secure the collection and treatment of wastewater in line with regulations, and to carry out extraordinary maintenance and efficiency upgrades on the networks and treatment plants. The solid waste investments are expected to contribute to increasing materials recovery from residual waste and diversion of waste from landfills.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments are expected to have positive net environmental and social impacts, considering their focus on compliance and resource efficiency. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EC, the Habitats Directive (92/43/EC) and the Birds Directive (2019/147/EC) will be verified during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, [2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC] as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
04/09/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - VERITAS ACQUA E RIFIUTI
04/09/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VERITAS ACQUA E RIFIUTI
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MEDIUM SIZED UTILITIES PROGRAMME LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Environmental and Social Completion Sheet - VERITAS ACQUA E RIFIUTI
Datum der Veröffentlichung
4 Sep 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
142259982
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140234
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VERITAS ACQUA E RIFIUTI
Datum der Veröffentlichung
4 Sep 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52210308
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140234
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
04/09/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - VERITAS ACQUA E RIFIUTI
Related public register
04/09/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VERITAS ACQUA E RIFIUTI
Andere Links
Übersicht
VERITAS ACQUA E RIFIUTI
Datenblätter
VERITAS ACQUA E RIFIUTI
Übergeordnetes Projekt
MEDIUM SIZED UTILITIES PROGRAMME LOAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen