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ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kosovo* : 80.000.000 €
Verkehr : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/05/2018 : 80.000.000 €
Andere Links
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25/01/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA - Update of the Feasibility Study. ESIA and update of the Detailed Design for the construction of the road N9 Prishtinë - Pejë (SEETO Route 6 B), section from Kijevë – Klinë to Zahaq (30KM)
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03/11/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA - Environmental and Social Action Plan - Kijevo-Zahaq Motorway
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06/02/2020 - Umsiedlungsplan - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB fördert Konnektivität im Westbalkan

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 August 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/05/2018
20140231
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA
KOSOVO*
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 168 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a 30 km road section of Route 6B between Peja and Kijeve in the west of Kosovo*.

This is a strategic transport project, including Trans-European Transport Networks (TEN-T). Furthermore, the project will contribute to the objective of economic and social cohesion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns the construction of a new expressway of over 30 km in a largely rural environment (mostly agricultural, some forest). The road follows the Lumebardh River valley and provides access to the National Park Bjeshket e Nemura. If located within the EU, the project would fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and would therefore be subject to an EIA procedure. The procedures for environmental and social assessment are to be reviewed at appraisal stage.

The Bank will require the promoter, a public contracting authority, to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.

Weitere Unterlagen
25/01/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA - Update of the Feasibility Study. ESIA and update of the Detailed Design for the construction of the road N9 Prishtinë - Pejë (SEETO Route 6 B), section from Kijevë – Klinë to Zahaq (30KM)
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03/11/2017 - Umsiedlungsplan - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA - Land Acquisition and Resettlement Framework
06/02/2020 - Umsiedlungsplan - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA - Update of the Feasibility Study. ESIA and update of the Detailed Design for the construction of the road N9 Prishtinë - Pejë (SEETO Route 6 B), section from Kijevë – Klinë to Zahaq (30KM)
Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73299187
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140231
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Kosovo*
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA - Environmental and Social Action Plan - Kijevo-Zahaq Motorway
Datum der Veröffentlichung
3 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79460631
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140231
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Kosovo*
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52380195
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140231
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Kosovo*
Öffentlich zugänglich
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Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA - Stakeholder Engagement Plan
Datum der Veröffentlichung
3 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79464843
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20140231
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Kosovo*
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA - Environmental and Social Impact Assessment
Datum der Veröffentlichung
3 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79458099
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140231
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Kosovo*
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA - Land Acquisition and Resettlement Framework
Datum der Veröffentlichung
3 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79462636
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20140231
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Kosovo*
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA
Datum der Veröffentlichung
6 Feb 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126603990
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20140231
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Kosovo*
Öffentlich zugänglich
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ROUTE 6 ROAD PROJECT KIJEVE TO PEJA
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen