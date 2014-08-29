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OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 3

Unterzeichnung(en)

Betrag
198.255.880,98 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 198.255.880,98 €
Energie : 198.255.880,98 €
Unterzeichnungsdatum
7/09/2016 : 97.116.758,76 €
4/02/2016 : 101.139.122,22 €
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12/07/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 3 - Humber Gateway Offshore Wind Farm
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Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von 82 Millionen Pfund Sterling für die Anbindung des Offshore-Windparks Humber Gateway

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 August 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/02/2016
20140200
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 3
OFFICE OF GAS AND ELECTRICITY MARKETS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 159 million (EUR 205 million)
GBP 450 million (EUR 579 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework facility to support financing of two offshore wind farm transmission networks (Humber Gateway and Westermost Rough) being competitively tendered under the third tender round (Round 3) of the OFTO UK regulatory regime. This follows a previous framework approval covering six Tender Round 1 projects and four Tender Round 2 projects.

The regulated entities (OFTOs) will operate and maintain offshore transmission assets essential to the export of electricity from offshore wind farms, the development of which supports EU and national targets for renewable energy and thus contributes to environmental and security of energy supply objectives. The financing of this project would contribute to the EIB's lending priority policy on renewable energy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Undersea cables, substations and wind farms fall by virtue of their technical characteristics under Annex II of the EIA-Directive. According to national regulations, an offshore wind farm and its associated transmission infrastructure is subject to a full mandatory EIA including public consultation. Further details of the environmental due diligence procedures applied to the project will be assessed during appraisal to verify compliance with the Bank's environmental policy.

The regulatory authority Ofgem is running a competitive tender process to identify preferred bidders for future OFTOs. In this regard, and in accordance with its tender regulations, Ofgem published the Tender Commencement Notice on its website on 31 March 2014. In addition a voluntary notice was published in the Official Journal of the European Union (ref: 2014/S 067-115068). The procurement process will be reviewed during appraisal.

Weitere Unterlagen
12/07/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 3 - Humber Gateway Offshore Wind Farm
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Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von 82 Millionen Pfund Sterling für die Anbindung des Offshore-Windparks Humber Gateway

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 3 - Humber Gateway Offshore Wind Farm
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53897154
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140200
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 3 - Humber Gateway Offshore Wind Farm Full version
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53897155
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140200
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 3 - Westermost Rough Offshore Wind Farm
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53897501
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140200
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 3
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56070500
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140200
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 3
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85289135
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140200
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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