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TELECOM MALTA

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Malta : 20.000.000 €
Telekommunikation : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/04/2016 : 20.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELECOM MALTA
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - TELECOM MALTA
Zugehörige Pressemitteilungen
Malta: EIB-Darlehen von 20 Millionen Euro an GO für Breitbandinvestitionen (FTTH und 4G)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juli 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/04/2016
20140176
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TELECOM MALTA
GO PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 67 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments in fixed and mobile telecommunication technologies for the period 2014-2016 in Malta.

The project concerns the promoter's investments in Malta to increase the availability and quality of mobile and fixed high speed broadband services based on 3G/UMTS, 4G/LTE, Wifi and FTTH and xDSL technology. Aiming to provide state of the art quadruple play (mobile, fixed, internet and TV) services to its customers, the project also includes the strengthening of the promoter's IT systems and operations.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Neither the installation of mobile nor fixed telecommunication networks fall under Annexes I and II of the EU Directive 2011/92/EC, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. Mobile telecommunications systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and EMF radiation. The disturbances during civil works related to the construction of fixed telecommunication systems can be mitigated by appropriate measures. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EC and Birds 79/409/EC).

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
17/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELECOM MALTA
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - TELECOM MALTA
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Malta: EIB-Darlehen von 20 Millionen Euro an GO für Breitbandinvestitionen (FTTH und 4G)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELECOM MALTA
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56609315
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140176
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Malta
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TELECOM MALTA
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88605881
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140176
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Malta
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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17/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELECOM MALTA
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - TELECOM MALTA
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Datenblätter
TELECOM MALTA
Zugehörige Pressemitteilungen
Malta: EIB-Darlehen von 20 Millionen Euro an GO für Breitbandinvestitionen (FTTH und 4G)

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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