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BUDAPEST URBAN TRANSPORT

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 200.000.000 €
Verkehr : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/12/2015 : 200.000.000 €
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Ungarn: EIB fördert Stadtentwicklung von Budapest mit 300 Millionen Euro
Related sub-project
RECONSTRUCTION OF CHAIN BRIDGE (FL20140173)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Juni 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/12/2015
20140173
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BUDAPEST URBAN TRANSPORT
MUNICIPALITY OF BUDAPEST
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 1417 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the financing of different investment schemes in the city of Budapest within its Integrated Urban Development Strategy, mainly in the field of public transport and on the road network.

The improvement and upgrading of municipal infrastructure is a pre-condition for the city's continuing economic development, and a pre-requisite for increasing its attractiveness to investors, whilst simultaneously improving the quality of life of its citizens, upgrading the urban environment and valorising the existing resources such as the relevant cultural and historical attractions. The project will include schemes, typically of small- to medium-size, linked to EU thematic objectives and investment priorities such mobility, multi-modal transportation, and energy efficiency (i.e. public transport and road network).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank’s appraisal will primarily focus on the promoter’s environmental management capacity and on the verification of the correct application of the EU Directives, including undertaking of Strategic Environmental/ Environmental Impact Assessments (EIAs) and an assessment of the requirements of the Habitat and Bird Directive where appropriate. Some of the schemes might fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU). Details on environmental aspects of each scheme and compliance with EU directives, when and where relevant, will be checked at allocation stage.

The promoter is a public entity and is therefore subject to EU Public Procurement rules. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
24/10/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUDAPEST URBAN TRANSPORT
13/07/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BUDAPEST URBAN TRANSPORT - Scheme: Extension of Tram Line 1 until Kelenfold Railway Station - Preliminary Environmental Impact Screening Report (EIS)
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUDAPEST URBAN TRANSPORT
Datum der Veröffentlichung
24 Oct 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62676468
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140173
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BUDAPEST URBAN TRANSPORT - Scheme: Extension of Tram Line 1 until Kelenfold Railway Station - Preliminary Environmental Impact Screening Report (EIS)
Datum der Veröffentlichung
13 Jul 2021
Sprache
Ungarisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
143772505
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140173
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
BUDAPEST URBAN TRANSPORT
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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