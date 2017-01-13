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CHISINAU ENERGY EFFICIENCY

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Moldau : 10.000.000 €
Dienstleistungen : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/11/2017 : 10.000.000 €
Andere Links
Related public register
05/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHISINAU ENERGY EFFICIENCY
Related public register
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CHISINAU ENERGY EFFICIENCY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Januar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/11/2017
20140161
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CHISINAU ENERGY EFFICIENCY
MUNICIPALITY OF CHISINAU
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 10 million
EUR 25 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a framework loan to support thermal building refurbishment in the municipality of Chisinau. The project includes two components; the first component will focus on the renovation of a list of pre-identified public buildings. The second component will be structured as a framework loan and allocations will target both the public and residential sectors.

The operation supports the external lending mandate objectives and priorities. The main objective of this project is to increase the energy efficiency of public and residential buildings, which will have a significant impact on CO2 emission reduction and thus contribute to climate change mitigation. Besides this, energy efficiency investments will generate local and regional economic activity, particularly in the construction industry, and therefore support the development of the private sector and small and medium-sized enterprises (SMEs).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that reduce energy consumption in public and residential buildings, thus helping to mitigate climate change as well as to improve comfort for users. The individual schemes to be financed are likely to be small and are expected to have a very limited negative environmental impact, if any at all. Given the scale, location and nature of the schemes in built-up urban areas, environmental impact assessment (EIA), as defined in the EIA Directive 2011/92/EU, would normally not be required. Compliance with the Bank's environmental and social standards will be further assessed during appraisal.

The Bank will require the municipality to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
05/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHISINAU ENERGY EFFICIENCY
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CHISINAU ENERGY EFFICIENCY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHISINAU ENERGY EFFICIENCY
Datum der Veröffentlichung
5 Apr 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67346509
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140161
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CHISINAU ENERGY EFFICIENCY
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
244806336
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20140161
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CHISINAU ENERGY EFFICIENCY
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CHISINAU ENERGY EFFICIENCY
Datenblätter
CHISINAU ENERGY EFFICIENCY

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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