Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

AFRICA SUSTAINABLE FORESTRY FUND II

Unterzeichnung(en)

Betrag
24.654.832,35 €
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 24.654.832,35 €
Unterzeichnungsdatum
26/04/2018 : 24.654.832,35 €
Andere Links
Related public register
10/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFRICA SUSTAINABLE FORESTRY FUND II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 März 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/04/2018
20140159
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AFRICA SUSTAINABLE FORESTRY FUND II
SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 30 million (EUR 27 million)
USD 200 million (EUR 179 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A fund contributing to rural development and combating climate change by investing in sustainable forestry.

The fund will invest in sustainable forestry projects, supporting socioeconomic development in rural areas on the one hand, and combating the impact of climate change by protecting soils and sequestering carbon on the other. Specifically, it will invest in timber production and development of local forestry enterprises.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

International best practice is expected to be followed by the projects supported by the fund, and it is expected that certification will play an important role in ensuring their environmental and social sustainability. Concessions over high-conservation-value natural forests in tropical areas are excluded from the scope of the fund. The fund will support sustainable forestry in several countries where levels of deforestation and forest degradation remain high, and it offers important socioeconomic, environmental and climate action benefits, including improved greenhouse gas sequestration, soil protection and strengthening of supply of a range of raw materials.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
10/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFRICA SUSTAINABLE FORESTRY FUND II
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFRICA SUSTAINABLE FORESTRY FUND II
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60220668
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140159
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Ostafrika
Regionalvorhaben - Zentralafrika
Regionalvorhaben - südliches Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFRICA SUSTAINABLE FORESTRY FUND II
Andere Links
Übersicht
AFRICA SUSTAINABLE FORESTRY FUND II
Datenblätter
AFRICA SUSTAINABLE FORESTRY FUND II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen