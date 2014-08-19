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BALTIC II LOAN B

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 75.000.000 €
Energie : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2014 : 75.000.000 €
Andere Links
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21/08/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - BALTIC II LOAN B
Related public register
23/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BALTIC II LOAN B

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 August 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2014
20140149
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BALTIC II LOAN B
ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 1532 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed project concerns the construction and operation of a 288 MW offshore wind farm in the Baltic Sea. The project already benefits from a previous EIB loan.

The development of offshore wind energy capacity supports EU and national targets for renewable energy generation. Electricity generation from offshore wind farms can produce electricity with substantially lower environmental impacts, particularly greenhouse gas (GHG) emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of EIA-Directive 85/337/EEC (amended by 97/11/EC and 2003/35/EC) due to its technical characteristics. National regulations required a full Environmental Impact Assessment (EIA) including public consultation for this operation. The Competent Authorities granted the environmental permit in 2005. The EIA and permitting process of the project were appraised by the Bank in 2012 and deemed satisfactory.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
21/08/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - BALTIC II LOAN B
23/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BALTIC II LOAN B

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - BALTIC II LOAN B
Datum der Veröffentlichung
21 Aug 2014
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54218648
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140149
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BALTIC II LOAN B
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55552053
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140149
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
21/08/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - BALTIC II LOAN B
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23/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BALTIC II LOAN B
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Datenblätter
BALTIC II LOAN B

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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