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HELSINKI EDUCATION INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 300.000.000 €
Bildung : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/06/2015 : 300.000.000 €
Andere Links
Related public register
08/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HELSINKI EDUCATION INFRASTRUCTURE
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HELSINKI EDUCATION INFRASTRUCTURE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/06/2015
20140134
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HELSINKI EDUCATION INFRASTRUCTURE
CITY OF HELSINKI
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the financing of investments in education infrastructure in the City of Helsinki from 2014-2018, comprising both construction of new infrastructure as well as the restoration, renovation or extension of existing facilities.

The project is aimed at upgrading and modernising the elementary, upper comprehensive, upper secondary schools estate and vocational schools/ institutes, including facilities for children with special educational needs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Schools are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. It is expected that the project will have positive social benefits as education is an element of social cohesion.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC, 1992/13/EEC and 1336/2013/CE]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
08/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HELSINKI EDUCATION INFRASTRUCTURE
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HELSINKI EDUCATION INFRASTRUCTURE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HELSINKI EDUCATION INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
8 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56872534
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140134
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HELSINKI EDUCATION INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129272009
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140134
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
08/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HELSINKI EDUCATION INFRASTRUCTURE
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HELSINKI EDUCATION INFRASTRUCTURE
Andere Links
Übersicht
HELSINKI EDUCATION INFRASTRUCTURE
Datenblätter
HELSINKI EDUCATION INFRASTRUCTURE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen