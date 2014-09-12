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TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS III

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Estland : 7.140.000 €
Litauen : 12.860.000 €
Finnland : 20.000.000 €
Dienstleistungen : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/11/2014 : 7.140.000 €
5/11/2014 : 12.860.000 €
5/11/2014 : 20.000.000 €
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Related public register
18/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS III

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/11/2014
20140133
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS III
TECHNOPOLIS OYJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 88 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project concerns the design and construction of premises for innovative companies, start-up incubators and research organisations in existing and new technology parks in Finland, Estonia and Lithuania.

The project aims to expand the promoter's network of science parks in Finland, Estonia and Lithuania.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns the construction of new buildings and may thus fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as an urban development project. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the decision of the local competent authority on whether or not an EIA is needed and the possible impact of the project on protected flora and fauna (Habitats Directive 92/43/EC and Birds Directive 79/409/EC).

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement. Procurement procedures will be verified during appraisal.

Weitere Unterlagen
18/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS III

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS III
Datum der Veröffentlichung
18 Nov 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56107909
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140133
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Finnland
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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18/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS III
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TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS III
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TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS III

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen