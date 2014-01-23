EBS - ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Construction of primary sedimentation and first aeration basin of Vienna's main sewage treatment plant as well as anaerobic sludge stabilisation of the total incoming sludge to extract and process sewage gas in a block heating works.
The objective of this new project is to ensure the energy autarchy of Vienna’s wastewater treatment plant by using sewage sludge as an energy resource for in-house energy needs. With this project, 20 million m3 of methane are expected to be extracted annually from sewage sludge and converted into electricity and heat. This will allow Vienna’s wastewater treatment plant to cover 100% of its own electricity needs from renewable sources by 2020 and to reduce its energy costs at the same time.
The project incorporates the upgrading of Vienna’s central wastewater treatment plant (construction of primary sedimentation and biological purification stage 1, the construction of 6 digestion towers, expansion of the collection network and storage facilities to prevent sewerage overflows) to allow for continued compliance with the EU’s urban wastewater Directive (91/271).
The Bank will require the Promoter to ensure that the contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.