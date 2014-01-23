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EBS - ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 150.000.000 €
Wasser, Abwasser : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/06/2015 : 150.000.000 €
Andere Links
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04/07/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - EBS - ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT
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23/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EBS - ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT
Related public register
16/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EBS - ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 April 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/06/2015
20140123
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EBS - ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT
EBSWIEN HAUPTKLAERANLAGE GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of primary sedimentation and first aeration basin of Vienna's main sewage treatment plant as well as anaerobic sludge stabilisation of the total incoming sludge to extract and process sewage gas in a block heating works.

The objective of this new project is to ensure the energy autarchy of Vienna’s wastewater treatment plant by using sewage sludge as an energy resource for in-house energy needs. With this project, 20 million m3 of methane are expected to be extracted annually from sewage sludge and converted into electricity and heat. This will allow Vienna’s wastewater treatment plant to cover 100% of its own electricity needs from renewable sources by 2020 and to reduce its energy costs at the same time.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project incorporates the upgrading of Vienna’s central wastewater treatment plant (construction of primary sedimentation and biological purification stage 1, the construction of 6 digestion towers, expansion of the collection network and storage facilities to prevent sewerage overflows) to allow for continued compliance with the EU’s urban wastewater Directive (91/271).

The Bank will require the Promoter to ensure that the contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
04/07/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - EBS - ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT
23/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EBS - ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT
16/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EBS - ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - EBS - ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT
Datum der Veröffentlichung
4 Jul 2014
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53547074
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140123
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EBS - ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55577388
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140123
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EBS - ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158754073
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140123
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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04/07/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - EBS - ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT
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23/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EBS - ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT
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Andere Links
Übersicht
EBS - ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT
Datenblätter
EBS - ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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