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EDUCATION ET CULTURE HAUTS-DE-SEINE

Unterzeichnung(en)

Betrag
145.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 145.000.000 €
Dienstleistungen : 33.350.000 €
Bildung : 111.650.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2014 : 33.350.000 €
23/12/2014 : 111.650.000 €
Andere Links
Related public register
12/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION ET CULTURE HAUTS-DE-SEINE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 April 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2014
20140112
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COLLEGES HAUTS-DE-SEINE
DEPARTEMENT HAUTS-DE-SEINE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 145 million
EUR 291 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financement du programme pluriannuel de construction et de rénovation de bâtiments publics du Département des Hauts-de-Seine comprenant essentiellement des collèges, mais également le musée Albert Kahn, les archives départementales et deux centres de protection maternelle et infantile.

Ce projet aura un fort impact sur la préparation des collégiens aux futures études supérieures et à l'emploi. Les investissements visent à accroître la capacité d'accueil des bâtiments pour faire face à l'extension des zones urbaines ; adapter les infrastructures aux nouvelles technologies ; améliorer l'accessibilité des collèges aux personnes handicapées ; et améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Le projet permettra d'améliorer la réserve de capital humain du département des Hauts-de-Seine et d'une façon plus générale de la France. Le désamiantage des archives départementales et la rénovation du Musée Albert Khan contribueront au renouvellement urbain du Département.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet porte sur la construction de nouveaux bâtiments ainsi que sur l'agrandissement et la rénovation de bâtiments publics existants, comprenant des établissements d'enseignement secondaire inférieur (collèges), un musée, les archives départementales et deux centres de protection maternelle et infantile. La directive 2011/92/UE ne mentionne pas expressément la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) pour les établissements scolaires ; toutefois, certains sous-projets pourraient être considérés comme des projets de rénovation urbaine et exiger la réalisation d'une EIE (en vertu de l'annexe II de la directive européenne susmentionnée). Ce point sera examiné lors de l'instruction.

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés suivies par le promoteur doivent être conformes aux directives européennes en matière de passation des marchés (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiées par le règlement 1874/2004). Ces procédures seront analysées au cours de l'instruction.

Weitere Unterlagen
12/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION ET CULTURE HAUTS-DE-SEINE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION ET CULTURE HAUTS-DE-SEINE
Datum der Veröffentlichung
12 Sep 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54543107
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140112
Sektor(en)
Dienstleistungen
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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12/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION ET CULTURE HAUTS-DE-SEINE
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EDUCATION ET CULTURE HAUTS-DE-SEINE

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Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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