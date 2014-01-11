TVCABO MULTIMEDIA II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Expansion of the existing TV Cabo network in Luanda and Lobito/Benguela to Huíla, Cabinda, Huambo and Zaire provinces, in particular its new fast growing cities of Lubango, Cabinda, Huambo and Soyo, for the provision of ultra-high speed data transmission for corporate markets and individual customers.
Provision of multimedia services for individual homes and corporate markets, including both private and public entities. The project is in line with the Cotonou Partnership objectives of promotion of private sector and economic development in the ACP countries and regions. It is also fully in line with the Angola's National Development Strategy.
If located in the EU, the project would not require an Environmental Impact Assessment as per directive 2011/92/EU. The promoter follows international best practices and the project's main impacts are expected to be caused by the construction of some technical buildings and of telecommunications ducts. The project is foreseen to have low to moderate environmental and social risks, which will be assessed during appraisal.
The project's operation is considered as belonging to the private sector. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. During appraisal it will be assessed which components of investment costs will be eligible for EIB's direct funding, in line with the procedures followed for the previous project with the promoter.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.