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TVCABO MULTIMEDIA II

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Angola : 20.000.000 €
Telekommunikation : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/04/2015 : 20.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TVCABO MULTIMEDIA II
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TVCABO MULTIMEDIA II
Zugehörige Pressemitteilungen
Angola: EIB unterstützt Breitband-Projekt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Juli 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/04/2015
20140111
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TVCABO MULTIMEDIA II
TV CABO ANGOLA LDA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 41 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Expansion of the existing TV Cabo network in Luanda and Lobito/Benguela to Huíla, Cabinda, Huambo and Zaire provinces, in particular its new fast growing cities of Lubango, Cabinda, Huambo and Soyo, for the provision of ultra-high speed data transmission for corporate markets and individual customers.

Provision of multimedia services for individual homes and corporate markets, including both private and public entities. The project is in line with the Cotonou Partnership objectives of promotion of private sector and economic development in the ACP countries and regions. It is also fully in line with the Angola's National Development Strategy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located in the EU, the project would not require an Environmental Impact Assessment as per directive 2011/92/EU. The promoter follows international best practices and the project's main impacts are expected to be caused by the construction of some technical buildings and of telecommunications ducts. The project is foreseen to have low to moderate environmental and social risks, which will be assessed during appraisal.

The project's operation is considered as belonging to the private sector. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. During appraisal it will be assessed which components of investment costs will be eligible for EIB's direct funding, in line with the procedures followed for the previous project with the promoter.

Weitere Unterlagen
17/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TVCABO MULTIMEDIA II
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TVCABO MULTIMEDIA II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Angola: EIB unterstützt Breitband-Projekt

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TVCABO MULTIMEDIA II
Datum der Veröffentlichung
17 Mar 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57921452
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140111
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Angola
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TVCABO MULTIMEDIA II
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135072411
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140111
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Angola
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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17/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TVCABO MULTIMEDIA II
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TVCABO MULTIMEDIA II
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Datenblätter
TVCABO MULTIMEDIA II
Zugehörige Pressemitteilungen
Angola: EIB unterstützt Breitband-Projekt

Aktuelles und Storys

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Angola: EIB unterstützt Breitband-Projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen