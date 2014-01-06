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TAJIK - KYRGYZ POWER INTERCONNECTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
149.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tadschikistan : 70.000.000 €
Kirgisistan : 79.000.000 €
Energie : 149.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/05/2025 : 9.000.000 €
2/10/2015 : 70.000.000 €
23/12/2014 : 70.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Promoter’s project monitoring information - EN
Related public register
03/09/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - TAJIK - KYRGYZ POWER INTERCONNECTION
Related public register
12/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAJIK - KYRGYZ POWER INTERCONNECTION
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB unterstützt Stromverbundleitung zwischen Tadschikistan und Kirgisistan

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 August 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2014
20140106
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TAJIK - KYRGYZ POWER INTERCONNECTION
KYRGYZ REPUBLIC REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 149 million
EUR 334 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of power-transmission infrastructure in Kyrgyzstan and Tajikistan. The proposed schemes form part of a larger regional project led by the World Bank and involving four Asian countries (Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan and Pakistan).

The objective of the “Central Asia-South Asia Electricity Transmission and Trade Project” (“CASA-1000”) is to create the conditions for sustainable trade of renewable electricity (hydro) between the Central Asian countries of Tajikistan and Kyrgyzstan and the South Asian countries of Afghanistan and Pakistan, thus alleviating power supply shortages in the aforementioned South Asian countries and enhancing revenues in Tajikistan and Kyrgyzstan.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

High voltage transmission lines require an EIA to be carried out.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
03/09/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - TAJIK - KYRGYZ POWER INTERCONNECTION
12/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAJIK - KYRGYZ POWER INTERCONNECTION
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Promoter’s project monitoring information - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB unterstützt Stromverbundleitung zwischen Tadschikistan und Kirgisistan

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - TAJIK - KYRGYZ POWER INTERCONNECTION
Datum der Veröffentlichung
3 Sep 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53251246
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140106
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Kirgisistan
Tadschikistan
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAJIK - KYRGYZ POWER INTERCONNECTION
Datum der Veröffentlichung
12 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65223125
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140106
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Kirgisistan
Tadschikistan
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
03/09/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - TAJIK - KYRGYZ POWER INTERCONNECTION
Related public register
12/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAJIK - KYRGYZ POWER INTERCONNECTION
Andere Links
Übersicht
TAJIK - KYRGYZ POWER INTERCONNECTION
Datenblätter
TAJIK - KYRGYZ POWER INTERCONNECTION
Weitere Veröffentlichungen
Promoter’s project monitoring information - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB unterstützt Stromverbundleitung zwischen Tadschikistan und Kirgisistan

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB unterstützt Stromverbundleitung zwischen Tadschikistan und Kirgisistan
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Weitere Veröffentlichungen
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03/09/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - TAJIK - KYRGYZ POWER INTERCONNECTION
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12/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAJIK - KYRGYZ POWER INTERCONNECTION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen