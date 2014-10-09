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ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 120.000.000 €
Dienstleistungen : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/07/2015 : 120.000.000 €
Andere Links
Related public register
31/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Oktober 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/07/2015
20140098
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND
REPUBLIC OF POLAND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
EUR 280 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will support medical research carried out in the public medical universities and medical scientific institutes in Poland from 2014 to 2016. It will comprise both capital and intangible expenditures. The latter will include the proportion of the researchers’ remuneration dedicated to medical R&D.

The purpose of the project is to enhance academic research activities performed at medical universities and medical research institutes during the process of modernisation of Polish science, by supporting public investments in the medical R&D sector. The project is fully consistent with the Bank’s Knowledge Economy objectives and the targets agreed in the context of the EU Horizon 2020.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in universities and public research facilities, which are not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on Environmental Impact Assessment, though the project may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the potential impacts of some of the capital investments concerned.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
31/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND
Datum der Veröffentlichung
31 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55886668
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140098
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77643780
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140098
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
31/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND
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Datenblätter
ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen