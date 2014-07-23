SKODA ENGINE RDI

Übersicht
The project concerns: (i) selected R&D activities for the development and integration of efficient conventional and alternative powertrains, (ii) the capital expenditures related to the R&D activities, for the preproduction and set-up of production on sites located in cohesion priority regions and (iii) the company's vocational training expenditures.
Increase of fuel efficiency in motor vehicles, the reduction of CO2 emissions and of local pollutant emissions. Conventional diesel and petrol powertrains, electrified (plug-in hybrid and battery electric) platforms, and also compressed natural gas powertrains are concerned. In addition, the R&D activities cover the development of safety related systems.
The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an EIA under Directive 2011/92/EU, except if the related capital expenditures concern construction or refurbishment of test stands or buildings that could fall under Annex II of the EIA directive. Any possible environmental issue will be verified during the project appraisal.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.