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SKODA ENGINE RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
475.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 475.000.000 €
Industrie : 475.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/11/2014 : 475.000.000 €
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03/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SKODA ENGINE RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Juli 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/11/2014
20140093
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SKODA ENGINE RDI
SKODA AUTO AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 475 million
EUR 959 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns: (i) selected R&D activities for the development and integration of efficient conventional and alternative powertrains, (ii) the capital expenditures related to the R&D activities, for the preproduction and set-up of production on sites located in cohesion priority regions and (iii) the company's vocational training expenditures.

Increase of fuel efficiency in motor vehicles, the reduction of CO2 emissions and of local pollutant emissions. Conventional diesel and petrol powertrains, electrified (plug-in hybrid and battery electric) platforms, and also compressed natural gas powertrains are concerned. In addition, the R&D activities cover the development of safety related systems.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an EIA under Directive 2011/92/EU, except if the related capital expenditures concern construction or refurbishment of test stands or buildings that could fall under Annex II of the EIA directive. Any possible environmental issue will be verified during the project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
03/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SKODA ENGINE RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SKODA ENGINE RDI
Datum der Veröffentlichung
3 Nov 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55857583
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140093
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
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03/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SKODA ENGINE RDI
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SKODA ENGINE RDI

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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