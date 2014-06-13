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SEALOCK IJMUIDEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
162.614.852,58 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 162.614.852,58 €
Verkehr : 162.614.852,58 €
Unterzeichnungsdatum
15/10/2015 : 162.614.852,58 €
Andere Links
Related public register
12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SEALOCK IJMUIDEN - Environmental Impact Statement
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08/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEALOCK IJMUIDEN
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SEALOCK IJMUIDEN
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: 165 Millionen Euro für einen besseren Zugang zum Hafen von Amsterdam

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juni 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/10/2015
20140092
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SEALOCK IJMUIDEN
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 163 million
EUR 825 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This project concerns the reconstruction of Port of Amsterdam's sea lock.

The project aims at accommodating the largest cargo vessels currently in operation. The lock will replace the existing Noordersluis lock constructed in 1929 and now coming to the end of its life.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project’s compliance with the Strategic Environmental Assessment Directive 2001/42/EC, Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EC, the Habitats Directive 92/43/ECC and the Birds Directive 79/409/EEC, including the status of any environmental studies and public consultation, mitigation/compensation measures, environmental monitoring plans and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.

Rijkswaterstaat is a contracting authority within the meaning of Directive 2004/18/EEC of 31 March 2004. Therefore, the Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SEALOCK IJMUIDEN - Environmental Impact Statement
08/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEALOCK IJMUIDEN
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SEALOCK IJMUIDEN
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: 165 Millionen Euro für einen besseren Zugang zum Hafen von Amsterdam

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SEALOCK IJMUIDEN - Environmental Impact Statement
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54249712
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140092
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEALOCK IJMUIDEN
Datum der Veröffentlichung
8 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56869209
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140092
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SEALOCK IJMUIDEN
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
175515265
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140092
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SEALOCK IJMUIDEN - Environmental Impact Statement
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Datenblätter
SEALOCK IJMUIDEN
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: 165 Millionen Euro für einen besseren Zugang zum Hafen von Amsterdam

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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