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MODERNISIERUNG KLINIKUM REGION HANNOVER

Unterzeichnung(en)

Betrag
108.800.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 108.800.000 €
Gesundheit : 108.800.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/12/2014 : 108.800.000 €
Andere Links
Related public register
22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MODERNISIERUNG KLINIKUM REGION HANNOVER
Related public register
01/11/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - MODERNISIERUNG KLINIKUM REGION HANNOVER

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Juli 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2014
20140077
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MODERNISIERUNG KLINIKUM REGION HANNOVER
KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 109 million
EUR 430 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Rehabilitation, extension and new construction of a public hospital network in the region of Hannover, Lower Saxony.

To ensure sustainable future development and to overcome an investment backlog, a detailed plan for the reorganisation and further development of the hospitals was set up and approved by the relevant supervising bodies. The Bank’s project will co-finance the relevant investments in 11 sub-projects which will enable the promoter to achieve significant efficiency gains through the modernisation and adaptation of the existing infrastructure.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU on Environmental Impact Assessment, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MODERNISIERUNG KLINIKUM REGION HANNOVER
01/11/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - MODERNISIERUNG KLINIKUM REGION HANNOVER

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MODERNISIERUNG KLINIKUM REGION HANNOVER
Datum der Veröffentlichung
22 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55528816
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140077
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MODERNISIERUNG KLINIKUM REGION HANNOVER
Datum der Veröffentlichung
1 Nov 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
179924617
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140077
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MODERNISIERUNG KLINIKUM REGION HANNOVER
Related public register
01/11/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - MODERNISIERUNG KLINIKUM REGION HANNOVER
Andere Links
Übersicht
MODERNISIERUNG KLINIKUM REGION HANNOVER
Datenblätter
MODERNISIERUNG KLINIKUM REGION HANNOVER

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen