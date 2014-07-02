EVIDES WATER SUPPLY

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Support for Evides’ capital investment programme 2014-2018 aimed at maintaining the quality and functionality of its water and distribution pipelines, basins and production installations among others.
The project will secure or enhance the quality of life for 2.5 million residents of the Provinces Zeeland, the southern part of Zuid-Holland and the western part of Noord-Brabant by improving the quality and reliability of drinking water supply and by improving resource efficiency. The project allows for continued compliance with the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Drinking Water Directive (98/83/EC) and national norms. Improvements in the security of supply will also increase resilience to the potential effects of climate change. The project is therefore eligible for EIB finance under Article 309 point (c) common interest.
The investment programme is geared toward securing a sustainable management of water supply and distribution, bringing about positive social and environmental impacts. The upgrade of pumping stations and other network and process optimisation measures are examples of components with environmental/resource efficiency impacts. Compliance with the EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation - Dir.2004/17/EC and dir.2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.