Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PRIVATE SECTOR FACILITIES IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Libanon : 90.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/06/2014 : 45.000.000 €
11/06/2014 : 45.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 April 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/06/2014
20140068
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PRIVATE SECTOR FACILITIES IV
Byblos Bank SAL
Fransabank SAL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 90 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Facility to selected Lebanese private banks for the purpose of financing small and medium sized projects in productive sectors in Lebanon

Financing of small/medium projects carried out by small and medium sized enterprises with up to 500 employees.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Photogallery

Founded in 1978, Saltek, a leading Lebanese manufacturer of bakery equipment, offers its clients based in over 90 countries worldwide the best modern equipment for the production of pita (Arabic) bread and various other types of flatbread. Thanks to the EIB funding provided to Byblos Bank, Saltek was able to finance an expansion of its factory located in the industrial city of Mazraat Yachouh. The expansion is expected to create around 50 full-time new jobs. The total new built-up area of the factory is 4,000 square meters and includes premises for soft works such as assembling, loading, etc. as well as showroom, warehouses and offices. The shift of soft works to the new building would free up space and enable the factory to install new machines in order to further increase its production capacity.
Saltek Bread Factory
©EIB
Founded in 1978, Saltek, a leading Lebanese manufacturer of bakery equipment, offers its clients based in over 90 countries worldwide the best modern equipment for the production of pita (Arabic) bread and various other types of flatbread. Thanks to the EIB funding provided to Byblos Bank, Saltek was able to finance an expansion of its factory located in the industrial city of Mazraat Yachouh. The expansion is expected to create around 50 full-time new jobs. The total new built-up area of the factory is 4,000 square meters and includes premises for soft works such as assembling, loading, etc. as well as showroom, warehouses and offices. The shift of soft works to the new building would free up space and enable the factory to install new machines in order to further increase its production capacity.
Saltek Bread Factory
©EIB
Founded in 1978, Saltek, a leading Lebanese manufacturer of bakery equipment, offers its clients based in over 90 countries worldwide the best modern equipment for the production of pita (Arabic) bread and various other types of flatbread. Thanks to the EIB funding provided to Byblos Bank, Saltek was able to finance an expansion of its factory located in the industrial city of Mazraat Yachouh. The expansion is expected to create around 50 full-time new jobs. The total new built-up area of the factory is 4,000 square meters and includes premises for soft works such as assembling, loading, etc. as well as showroom, warehouses and offices. The shift of soft works to the new building would free up space and enable the factory to install new machines in order to further increase its production capacity.
Saltek Bread Factory
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen