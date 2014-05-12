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DANIELI RDI II

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 70.000.000 €
Industrie : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/10/2014 : 70.000.000 €
Andere Links
Related public register
05/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DANIELI RDI II
Related public register
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DANIELI RDI II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Mai 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/10/2014
20140063
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DANIELI RDI II
DANIELI & C - OFFICINE MECCANICHE SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 130 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of the Danieli Group research and development activities.

The project concerns the company's research and development (R&D) with the aim of improving the quality of ferrous and non-ferrous products, and the optimisation of associated production processes; in particular in terms of higher productivity, energy efficiency, layout optimising and compacting, and the valorisation of by-products.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities included in the project are not specifically covered by Annexes I & II of the EU Directive 2011/92/EU, and therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. The proposed investments are expected to take place at facilities already being used for similar activities that will not change their scope due to the project. Whether the investments also include capital expenditures that could fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EC will be reviewed during the project appraisal, together with other environmental issues.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
05/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DANIELI RDI II
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DANIELI RDI II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DANIELI RDI II
Datum der Veröffentlichung
5 Sep 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54400732
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140063
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DANIELI RDI II
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95067392
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140063
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DANIELI RDI II
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22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DANIELI RDI II
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Datenblätter
DANIELI RDI II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen