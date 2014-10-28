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WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL

Unterzeichnung(en)

Betrag
92.928.377,15 €
Länder
Sektor(en)
Ecuador : 92.928.377,15 €
Wasser, Abwasser : 92.928.377,15 €
Unterzeichnungsdatum
29/07/2015 : 92.928.377,15 €
Andere Links
Related public register
16/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL
Related public register
28/01/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Oktober 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/07/2015
20140055
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EMAPAG EP
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 93 million
EUR 212 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of a wastewater treatment plant, associated pumping stations and a limited number of major sewage collectors for the southern part of the city of Guayaquil. The project also includes the installation of around 30,000 wastewater house connections and the rehabilitation of 41 km of main sewers in the La Chala area.

The project will contribute to improving water quality, restoring the landscape and protecting biodiversity, improving sanitation and health conditions, and finally to achieving 100% connection to the sewer system. Improved sanitation conditions and water bodies' quality will reduce health risks related to waterborne diseases and thus contribute to decreasing the mortality rate and enhancing living conditions. The project is also expected to strengthen the promoter's institutional capacity and enhance its service capacity.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An environmental impact assessment (EIA) has been prepared according to international best practice, in order to evaluate the different project options. The compliance with the standards of the EU EIA Directive will be assessed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
16/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL
28/01/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL
Datum der Veröffentlichung
16 Mar 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57889750
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140055
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL
Datum der Veröffentlichung
28 Jan 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64434118
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140055
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL
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28/01/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL
Andere Links
Übersicht
WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL
Datenblätter
WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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