Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Le projet consiste en un programme d'investissement qui comprend la réhabilitation et l'extension des installations de traitement des eaux usées ainsi que des réseaux d'assainissement situés dans les zones côtières.
L'objet général de DEPOLMED est de participer et de contribuer à la dépollution de la Méditerranée. Plus précisément, le projet visera à: - l'amélioration de l'environnement par un meilleur traitement des eaux usées, en particulier; - l'augmentation de l'efficacité opérationnelle de l'Office National d'Assainissement (ONAS); - plus généralement, l'amélioration des conditions de vie de la population.
Le programme aura comme priorité l'environnement et l'infrastructure sociale, à savoir la gestion des eaux usées dans les régions côtières à travers la mise à niveau et la réhabilitation des infrastructures et des réseaux de soutien de l'ONAS, afin de fournir un service d'assainissement de haute qualité et fiable à ses clients existants. Cette infrastructure est essentielle pour soutenir la croissance économique et le développement social des municipalités bénéficiaires et est également un projet prioritaire qui contribue à la dépollution de la mer Méditerranée. L'évaluation de l'impact environnemental et social est en cours de préparation dans le cadre de l'étude de faisabilité, et sera analysé lors de l'instruction.
Le promoteur sera tenu de mettre en œuvre le projet en conformité avec les règles et procédures d'acquisition de l'AFD, ainsi qu'en conformité avec les exigences et les normes convenues entre la BEI, l'AFD et la KfW pour les projets sous le MRI (« Mutual Reliance Initiative ») pour les opérations en dehors de l'UE, comme le prévoit le Guide de la Banque pour la passation des marchés. En particulier, les appels d'offres internationaux seront publiés au Journal officiel de l'UE conformément au Guide de la Banque de marchés publics.
Cette opération est couverte par la Garantie ELM.
Dans le cadre de la garantie EFSD+
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.