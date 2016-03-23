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DEPOLMED

Unterzeichnung(en)

Betrag
69.600.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 69.600.000 €
Wasser, Abwasser : 69.600.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/11/2016 : 69.600.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 März 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/11/2016
20140054
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DEPOLMED
Organisme public
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 83 million
EUR 168 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Le projet consiste en un programme d'investissement qui comprend la réhabilitation et l'extension des installations de traitement des eaux usées ainsi que des réseaux d'assainissement situés dans les zones côtières.

L'objet général de DEPOLMED est de participer et de contribuer à la dépollution de la Méditerranée. Plus précisément, le projet visera à: - l'amélioration de l'environnement par un meilleur traitement des eaux usées, en particulier; - l'augmentation de l'efficacité opérationnelle de l'Office National d'Assainissement (ONAS); - plus généralement, l'amélioration des conditions de vie de la population.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le programme aura comme priorité l'environnement et l'infrastructure sociale, à savoir la gestion des eaux usées dans les régions côtières à travers la mise à niveau et la réhabilitation des infrastructures et des réseaux de soutien de l'ONAS, afin de fournir un service d'assainissement de haute qualité et fiable à ses clients existants. Cette infrastructure est essentielle pour soutenir la croissance économique et le développement social des municipalités bénéficiaires et est également un projet prioritaire qui contribue à la dépollution de la mer Méditerranée. L'évaluation de l'impact environnemental et social est en cours de préparation dans le cadre de l'étude de faisabilité, et sera analysé lors de l'instruction.

Le promoteur sera tenu de mettre en œuvre le projet en conformité avec les règles et procédures d'acquisition de l'AFD, ainsi qu'en conformité avec les exigences et les normes convenues entre la BEI, l'AFD et la KfW pour les projets sous le MRI (« Mutual Reliance Initiative ») pour les opérations en dehors de l'UE, comme le prévoit le Guide de la Banque pour la passation des marchés. En particulier, les appels d'offres internationaux seront publiés au Journal officiel de l'UE conformément au Guide de la Banque de marchés publics.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Under Global Europe NDICI guarantee

Cette opération est couverte par la Garantie ELM.

Dans le cadre de la garantie EFSD+

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEPOLMED
Datum der Veröffentlichung
5 Jul 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67486779
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140054
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - DEPOLMED - Reseau et Station d'Epuration de la Ville de Kelibia
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85766130
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140054
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - DEPOLMED - Reseau et Station d'Epuration de la ville de Jedaida
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85774959
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140054
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - DEPOLMED - Station d'Epuration de Sousse Nord
Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85780842
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140054
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - DEPOLMED - Station d'Epuration de Sud Melanie
Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85776367
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140054
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DEPOLMED - Resumé Non Technique - Reseau et Station d'Epuration de la Ville de Jedaida
Datum der Veröffentlichung
11 Nov 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134940786
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140054
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DEPOLMED - Rapport de l'Etude d'Impact - Station d'Epuration de Jedaida
Datum der Veröffentlichung
11 Nov 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134941394
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140054
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Datenblätter
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen