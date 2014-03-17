PAPWORTH HOSPITAL PPP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
The reprovision of the Papworth Hospital services in a new purpose built 310 bed hospital on the Cambridge Biomedical Campus adjacent to the Addenbrooke's Hospital, the University of Cambridge School of Clinical Medicine, the Medical Research Council, the Cancer Research UK and other major research organisations. The project is entirely new build on a greenfield site with no retained estate.
The close proximity of academic departments and clinical services will facilitate research and development and education. From a regional perspective, the further development of Papworth Hospital as a cardiothoracic specialist centre together with the specialist clinical services already on the campus will assist with the wider transformation of service delivery in the region.
Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU, though the project may be covered in annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the relevant authority. The aim of the project is to improve the care of citizens receiving hospital services and its social value is therefore considered to be positive.
The project is being carried out as a PPP (PFI) and the competitive dialogue process is being used. The process was launched in the OJEU in August 2010 and is currently at the final stage of negotiations. The Promoter is ensuring that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.