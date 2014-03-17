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PAPWORTH HOSPITAL PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
65.258.841,08 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 65.258.841,08 €
Gesundheit : 65.258.841,08 €
Unterzeichnungsdatum
12/03/2015 : 65.258.841,08 €
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01/04/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - PAPWORTH HOSPITAL PPP
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08/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAPWORTH HOSPITAL PPP
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18/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PAPWORTH HOSPITAL PPP - Environmental Statement Volume
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30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PAPWORTH HOSPITAL PPP
Zugehörige Pressemitteilungen
Verreinigtes Königreich: EIB unterstützt Bau eines neuen Krankenhauses in Cambridge

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 März 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/03/2015
20140050
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PAPWORTH HOSPITAL PPP
PAPWORTH HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 46 million (EUR 57 million)
GBP 165 million (EUR 203 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The reprovision of the Papworth Hospital services in a new purpose built 310 bed hospital on the Cambridge Biomedical Campus adjacent to the Addenbrooke's Hospital, the University of Cambridge School of Clinical Medicine, the Medical Research Council, the Cancer Research UK and other major research organisations. The project is entirely new build on a greenfield site with no retained estate.

The close proximity of academic departments and clinical services will facilitate research and development and education. From a regional perspective, the further development of Papworth Hospital as a cardiothoracic specialist centre together with the specialist clinical services already on the campus will assist with the wider transformation of service delivery in the region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU, though the project may be covered in annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the relevant authority. The aim of the project is to improve the care of citizens receiving hospital services and its social value is therefore considered to be positive.

The project is being carried out as a PPP (PFI) and the competitive dialogue process is being used. The process was launched in the OJEU in August 2010 and is currently at the final stage of negotiations. The Promoter is ensuring that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
01/04/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - PAPWORTH HOSPITAL PPP
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18/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PAPWORTH HOSPITAL PPP - Environmental Statement Volume
18/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PAPWORTH HOSPITAL PPP - Non Technical Summary
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PAPWORTH HOSPITAL PPP
Andere Links
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - PAPWORTH HOSPITAL PPP
Datum der Veröffentlichung
1 Apr 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52255931
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140050
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAPWORTH HOSPITAL PPP
Datum der Veröffentlichung
8 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53587689
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140050
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PAPWORTH HOSPITAL PPP - Environmental Statement Volume
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51942457
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140050
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PAPWORTH HOSPITAL PPP - Non Technical Summary
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52223362
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140050
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PAPWORTH HOSPITAL PPP
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131798921
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140050
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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PAPWORTH HOSPITAL PPP
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen