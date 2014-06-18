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WELSH WATER AND WASTEWATER AMP5 - II

Unterzeichnung(en)

Betrag
293.273.828,51 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 293.273.828,51 €
Wasser, Abwasser : 293.273.828,51 €
Unterzeichnungsdatum
17/11/2014 : 293.273.828,51 €
Andere Links
Related public register
19/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WELSH WATER AND WASTEWATER AMP5 - II
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - WELSH WATER AND WASTEWATER AMP5 - II
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von 230 Pfund Sterling für Dŵr Cymru Welsh Water

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Juni 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/11/2014
20140042
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WELSH WATER AND WASTEWATER AMP5 - II
GLAS CYMRU CYFYNGEDIG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 276 million (GBP 230 million)
EUR 606 million (GBP 505 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Welsh Water provides 3.2 million people in Wales and adjoining areas of England with drinking water and sanitation. The Programme comprises Improvements to water supply and wastewater collection and treatment as part of the second half of Welsh Water's regulatory investment programme AMP5 (Asset Management Plan 5). The Programme was approved by the economic regulator OFWAT in 2009. The Programme includes a signficant programme of measures to increase the resilience and performance of drinking water treatment and water supply assets in general as well as a programme of wastewater treatment improvements in order to achieve compliance with the EU Wastewater Treatment Directve and stricter EU standards for bathing water.

Environmental Protection
EIB Cohesion Priority Regions / Economic and Social Cohesion (transversal)

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Promoter complies with the requirements of EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC. The Promoter carries out Environmental Impact Assessment procedures where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. The drinking water quality and environmental regulators independently monitor compliance with drinking water quality standards and effluent discharge permits.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Dir 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
19/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WELSH WATER AND WASTEWATER AMP5 - II
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - WELSH WATER AND WASTEWATER AMP5 - II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von 230 Pfund Sterling für Dŵr Cymru Welsh Water

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WELSH WATER AND WASTEWATER AMP5 - II
Datum der Veröffentlichung
19 Nov 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56125409
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140042
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WELSH WATER AND WASTEWATER AMP5 - II
Datum der Veröffentlichung
9 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78447605
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140042
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
19/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WELSH WATER AND WASTEWATER AMP5 - II
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - WELSH WATER AND WASTEWATER AMP5 - II
Andere Links
Übersicht
WELSH WATER AND WASTEWATER AMP5 - II
Datenblätter
WELSH WATER AND WASTEWATER AMP5 - II
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von 230 Pfund Sterling für Dŵr Cymru Welsh Water

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von 230 Pfund Sterling für Dŵr Cymru Welsh Water
Andere Links
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen