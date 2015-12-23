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PORTAAL HOUSING CORPORATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 200.000.000 €
Stadtentwicklung : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2015 : 200.000.000 €
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25/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTAAL HOUSING CORPORATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Portaal erhält Darlehen von der EIB

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Februar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2015
20140030
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PORTAAL HOUSING CORPORATION
The Promoter is a social housing corporation
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 423 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the retrofitting of existing units and additional new construction of rental social housing by Portaal Housing Corporation in the years 2014 - 2017.

The proposed project concerns the financing of investments into the social housing stock of Portaal. It is the Bank's first social housing project in the Netherlands.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, rehabilitation and reconstruction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The promoter Portaal Housing Corporation, a social housing association (woningcorporatie), does not fall under the scope of Directive 2004/18 given that Portaal Housing Corporation is not considered a 'body governed by public law' in the meaning of the Directive, Article 1 (9). Details will be further examined during the Bank's project appraisal.

Weitere Unterlagen
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Niederlande: Portaal erhält Darlehen von der EIB

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTAAL HOUSING CORPORATION
Datum der Veröffentlichung
25 Mar 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53109929
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140030
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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