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MICROFUND FOR WOMEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
2.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Jordanien : 2.000.000 €
Dienstleistungen : 2.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/11/2014 : 2.000.000 €
Andere Links

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 April 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/11/2014
20140018
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MICROFUND FOR WOMEN
MICROFUND FOR WOMEN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 2 million
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Senior loan under global authorisation to finance microcredits in Jordan.

Senior unsecured loan to Microfund for Women (“MFW”), a Jordanian not for profit microfinance institution. The operation will back the development of the local financial sector for the on-lending to micro-projects, and bolster support for the private sector and the development of microenterprises. The investment will contribute to support poverty reduction and social inclusion through the promotion of decent work conditions and access to essential services, including funding, for micro-enterprises.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

N/A

N/A

Kommentar(e)

The loan amount will be the JOD counter value of up to EUR 2 million.

Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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