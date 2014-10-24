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ENERGY EFFICIENCY ITALY FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
225.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 225.000.000 €
Energie : 33.750.000 €
Industrie : 191.250.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/10/2017 : 1.500.000 €
20/10/2017 : 8.500.000 €
7/12/2016 : 9.750.000 €
22/12/2014 : 11.250.000 €
19/12/2014 : 11.250.000 €
7/12/2016 : 55.250.000 €
22/12/2014 : 63.750.000 €
19/12/2014 : 63.750.000 €
Andere Links
Related public register
03/01/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGY EFFICIENCY ITALY FL
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY ITALY FL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Oktober 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2014
20140017
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENERGY EFFICIENCY ITALY FL
The loan will be allocated to projects promoted by: (i) public authorities, including municipalities, provincial authorities and/or regions pursuing energy efficiency initiatives. Most of them are also beneficiaries of Technical Assistance (TA) co-financed by the ELENA facility while other public authorities are currently applying for the ELENA TA funds; (ii) small and medium enterprises (SMEs), Energy Service Companies (ESCOs) and other private entities operating in the industrial sector; (iii) private and public owners, housing associations and/or corporates promoting EE initiatives in the social housing and residential sectors.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 225 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan targeting energy efficiency schemes in the public, industrial and residential sectors throughout Italy, to be carried out mainly by selected energy services companies or other private and public entities. Most of the project schemes would include public sector programmes, notably public buildings, street lighting, schools and hospitals, also structured with technical assistance co-financed by the European Local Energy Assistance (ELENA) facility.

The operation contributes to the development of energy efficiency and renewable energy projects. It thus supports national and European targets in these two areas and as a result supports the climate change and security of energy supply objectives of the EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to benefit the environment by supporting projects that reduce energy consumption, increase the use of renewable energy and help mitigate climate change. The cumulated impact of the sub-projects could generate significant environmental benefits. The individual schemes to be financed are likely to be small and are expected to have limited negative environmental impacts. The Bank will assess the promoters’ capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information.

The Bank will require the intermediaries to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
03/01/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGY EFFICIENCY ITALY FL
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY ITALY FL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGY EFFICIENCY ITALY FL
Datum der Veröffentlichung
3 Jan 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54703897
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140017
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY ITALY FL
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
190635464
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140017
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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03/01/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGY EFFICIENCY ITALY FL
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY ITALY FL
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ENERGY EFFICIENCY ITALY FL
Datenblätter
ENERGY EFFICIENCY ITALY FL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen