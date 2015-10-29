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2I RETE GAS SMART METERING

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 200.000.000 €
Energie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2015 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - 2I RETE GAS SMART METERING
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - 2I RETE GAS SMART METERING

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2015
20130682
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
2I RETE GAS SMART METERING
2I RETE GAS SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 415 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Installation of smart metering systems in the distribution networks of 2i Rete Gas throughout Italy

The project is part of the promoter's on-going investment programme in its concession areas. The investments are envisaged to be allocated to the installation of smart metering systems in the distribution networks. These investments are aligned with the requirements of the regulatory framework, should improve the quality of service and have the potential to increase efficiency for the gas distribution sector, including potential energy savings due to customers' increased awareness of gas consumption.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Based on their technical characteristics, the project schemes are not likely to require environmental impact assessments. The anticipated typical impact is minor, mainly temporary in nature, related to installation works as well as waste management, and can usually be well managed by appropriate measures taken by the company implementing the project, also according to European standards (ISO 14001).

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
02/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - 2I RETE GAS SMART METERING
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - 2I RETE GAS SMART METERING

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - 2I RETE GAS SMART METERING
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64488005
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130682
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - 2I RETE GAS SMART METERING
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
152123519
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130682
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - 2I RETE GAS SMART METERING
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - 2I RETE GAS SMART METERING
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Übersicht
2I RETE GAS SMART METERING
Datenblätter
2I RETE GAS SMART METERING

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen