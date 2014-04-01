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AFRICA RENEWABLE ENERGY FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
14.772.224,68 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 14.772.224,68 €
Unterzeichnungsdatum
14/09/2015 : 14.772.224,68 €
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03/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFRICA RENEWABLE ENERGY FUND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 April 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/09/2015
20130673
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AFRICA RENEWABLE ENERGY FUND
The Fund will be managed by its General Partner, Africa Renewable Energy General Partner L.P., and by its manager Berkeley Energy Africa Limited, both based in Mauritius. Both the General Partner and the Manager belong to the Berkeley Energy group, established in 2007 for the purpose of investing into renewable energy infrastructure in emerging markets.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 180 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation concerns a participation in the Africa Renewable Energy Fund, a closed-end private equity fund established for the purpose of making equity and quasi-equity investments in renewable energy projects across sub-Saharan Africa (excluding South Africa). Within this sector, the Fund plans to focus on small hydro, wind and solar projects, whilst remaining open to opportunities in geothermal, stranded gas and captive biomass technologies.

The Fund plans to make between 8 and 12 investments in renewable energy projects throughout sub-Saharan Africa (excluding South Africa), targeting controlling positions in medium size projects in all development stages, with an energy output between 5 and 50 MW.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Fund’s operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.

The Fund will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with the EIB Guide to Procurement.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
03/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFRICA RENEWABLE ENERGY FUND
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFRICA RENEWABLE ENERGY FUND
Datum der Veröffentlichung
3 Sep 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54356530
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130673
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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AFRICA RENEWABLE ENERGY FUND
Datenblätter
AFRICA RENEWABLE ENERGY FUND

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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