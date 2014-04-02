BANQUE DE TAHITI ENVIRONMENTAL AND MF GL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Two lines of credit to provide medium- to long-term financing: (1) to small and medium scale projects in the renewable energy,
environmental and waste treatment sectors (EUR 8.0m); (2) to micro and small enterprises (EUR 6.0m).
The environmental line of credit will encourage French Polynesian private and commercially-run public sector companies to preserve the environment, contribute to initiatives to harness energy and promote the development of green energy. The microfinance line of credit will allow increased access to medium- and long-term funding for micro and small enterprises (MSEs).
The EIB will require BdT to ensure that final beneficiaries comply with the principles embodied in the EU environmental laws and procedures and follow the EIB Statement of Environmental and Social Principles and Standards.
For the environmental line of credit, BdT will first submit to the EIB a list of environmental projects that are likely to be suitable for financing through this credit line.
BdT will be required to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the investments that the Bank finances are in accordance with the EIB Guide to Procurement and national procurement legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.