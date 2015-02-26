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PAMIGA WATER & RENEWABLE ENERGY THROUGH MICROFIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
4.000.000 €
Sektor(en)
Wasser, Abwasser : 1.160.000 €
Energie : 1.240.000 €
Dienstleistungen : 1.600.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/03/2016 : 1.160.000 €
23/03/2016 : 1.240.000 €
23/03/2016 : 1.600.000 €
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03/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAMIGA WATER & RENEWABLE ENERGY THROUGH MICROFIN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Februar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/03/2016
20130648
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PAMIGA WATER & RENEWABLE ENERGY THROUGH MICROFINANCE
Pamiga Association, a French not-for profit organisation that brings technical assistance to a network of 14 rural microfinance institutions in 10 sub-Saharan Africa countries.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 4 million
EUR 28 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project aims at providing affordable and reliable access to electricity and water in Sub-Saharan Africa countries (mainly in Benin, Burkina Faso, Cameroon, Kenya, Madagascar, Senegal, Tanzania and Togo) by financing micro-projects in rural areas of these countries. The EIB will lend to an investment vehicle whose objective is to provide stable local currency funding to selected African microfinance institutions (MFIs), for them to develop a loan portfolio dedicated to micro-projects in the solar energy, irrigation and drinking water sectors. Final beneficiaries include low-income households, micro-entrepreneurs and villages/communities. As an operation aiming to generate superior developmental impact, it qualifies for the Social Impact window of the financing envelope that was launched in early 2014 following the increase of the Investment Facility resources by EUR 500 million for the 2014-2020 period.

See above

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Environmental and social standards to be applied to micro-projects.

Not applicable

Kommentar(e)

The project will also benefit from a three-year technical assistance programme of EUR 1.5 million to reinforce target microfinance institutions’ capacity (1) to assess the appropriateness of the technology financed for a specific client segment; (2) to comply with the EIB’s standards in terms of procurement and of environmental and social risk management; (3) and to monitor and report on the impact of their financing activities for this particular programme. In addition, other stakeholders of the supply chain, such as clients, equipment installers and/or village technicians, as appropriate, will also benefit from capacity-building and awareness-raising activities on the technologies financed.

Weitere Unterlagen
03/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAMIGA WATER & RENEWABLE ENERGY THROUGH MICROFIN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAMIGA WATER & RENEWABLE ENERGY THROUGH MICROFIN
Datum der Veröffentlichung
3 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60143631
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130648
Sektor(en)
Dienstleistungen
Wasser, Abwasser
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
03/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAMIGA WATER & RENEWABLE ENERGY THROUGH MICROFIN
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PAMIGA WATER & RENEWABLE ENERGY THROUGH MICROFINANCE
Datenblätter
PAMIGA WATER & RENEWABLE ENERGY THROUGH MICROFIN

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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