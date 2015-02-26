PAMIGA WATER & RENEWABLE ENERGY THROUGH MICROFIN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project aims at providing affordable and reliable access to electricity and water in Sub-Saharan Africa countries (mainly in Benin, Burkina Faso, Cameroon, Kenya, Madagascar, Senegal, Tanzania and Togo) by financing micro-projects in rural areas of these countries. The EIB will lend to an investment vehicle whose objective is to provide stable local currency funding to selected African microfinance institutions (MFIs), for them to develop a loan portfolio dedicated to micro-projects in the solar energy, irrigation and drinking water sectors. Final beneficiaries include low-income households, micro-entrepreneurs and villages/communities. As an operation aiming to generate superior developmental impact, it qualifies for the Social Impact window of the financing envelope that was launched in early 2014 following the increase of the Investment Facility resources by EUR 500 million for the 2014-2020 period.
See above
Environmental and social standards to be applied to micro-projects.
Not applicable
The project will also benefit from a three-year technical assistance programme of EUR 1.5 million to reinforce target microfinance institutions’ capacity (1) to assess the appropriateness of the technology financed for a specific client segment; (2) to comply with the EIB’s standards in terms of procurement and of environmental and social risk management; (3) and to monitor and report on the impact of their financing activities for this particular programme. In addition, other stakeholders of the supply chain, such as clients, equipment installers and/or village technicians, as appropriate, will also benefit from capacity-building and awareness-raising activities on the technologies financed.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.