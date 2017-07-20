BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the promoter's research, development and innovation (RDI) and technology deployment activities, under the conducting line "lightweighting", for the development of optimised lightweight and safer chassis components - made of a wide variety of metal and non-metal materials and combinations - as well as engine parts with extensive downsizing potential. The project is divided into three different parts, including different locations.
The project's selected RDI, for the development and technology deployment of optimised lightweight and safer chassis components, should enable the promoter to maintain its competitiveness as an innovative and long-term reliable automotive supplier. The project is divided into three different parts, including different locations, in both Competitiveness and in Cohesion priority regions.
The investments in research and development are carried out in already authorised existing facilities, and do not require an environmental impact assessment (EIA). The implementation of the project will bring indirect environmental benefits through lower CO2 emissions, in the form of lighter and safer components for automotive vehicles.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.