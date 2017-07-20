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BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 1.500.000 €
Czechia : 36.000.000 €
Österreich : 51.750.000 €
Deutschland : 60.750.000 €
Industrie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/07/2017 : 1.500.000 €
18/07/2017 : 25.500.000 €
18/07/2017 : 26.250.000 €
18/07/2017 : 36.000.000 €
18/07/2017 : 60.750.000 €
Andere Links
Related public register
13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Juli 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/07/2017
20130647
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION
BENTELER INTERNATIONAL AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 301 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's research, development and innovation (RDI) and technology deployment activities, under the conducting line "lightweighting", for the development of optimised lightweight and safer chassis components - made of a wide variety of metal and non-metal materials and combinations - as well as engine parts with extensive downsizing potential. The project is divided into three different parts, including different locations.

The project's selected RDI, for the development and technology deployment of optimised lightweight and safer chassis components, should enable the promoter to maintain its competitiveness as an innovative and long-term reliable automotive supplier. The project is divided into three different parts, including different locations, in both Competitiveness and in Cohesion priority regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments in research and development are carried out in already authorised existing facilities, and do not require an environmental impact assessment (EIA). The implementation of the project will bring indirect environmental benefits through lower CO2 emissions, in the form of lighter and safer components for automotive vehicles.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53020046
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130647
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Österreich
Deutschland
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95017753
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130647
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Österreich
Deutschland
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION
Andere Links
Übersicht
BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION
Datenblätter
BENTELER LIGHTWEIGHTING - RDI AND COHESION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen