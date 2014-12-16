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LANXESS SPECIALITY CHEMICALS RDI II

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 150.000.000 €
Industrie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2014 : 150.000.000 €
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13/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LANXESS SPECIALITY CHEMICALS RDI II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Dezember 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2014
20130642
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LANXESS SPECIALITY CHEMICALS RDI II
LANXESS AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 415 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project finances research and development related to performance chemicals, advanced intermediates and performance polymers.

The aim is to increase the promoter's competitiveness and expand the company's business through the development of technology-driven processes and products.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development (R&D). R&D activities are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, and the project is expected to be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project would therefore not require an environmental impact assessment (EIA).

The promoter is a private company operating in the manufacturing sector and not having a status of a contracting authority. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects.

Weitere Unterlagen
13/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LANXESS SPECIALITY CHEMICALS RDI II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LANXESS SPECIALITY CHEMICALS RDI II
Datum der Veröffentlichung
13 Feb 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53843055
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130642
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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Datenblätter
LANXESS SPECIALITY CHEMICALS RDI II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen