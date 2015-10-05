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CAIRO METRO LINE 2 ROLLING STOCK

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 75.000.000 €
Verkehr : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2016 : 75.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAIRO METRO LINE 2 ROLLING STOCK

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2016
20130638
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CAIRO METRO LINE 2 ROLLING STOCK
NATIONAL AUTHORITY FOR TUNNELS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 187 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Purchase of additional rolling stock to improve services on line 2 of the Cairo metro, to alleviate traffic congestion and promote public transport in urban greater Cairo

The project is fully in line with the strategic objectives set for the Bank's external lending mandate since it will ensure continuous operation of the metro, an important social and economic infrastructure supporting Cairo's urban development, and also contribute to climate change mitigation, as greenhouse gas emissions per passenger are much lower for metro trips than for car trips.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the project were located in the EU, the acquisition of new rolling stock would fall outside the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU, as amended), as its construction will take place in the manufacturer's plants. This also applies to the implementation, meaning no EIA is required for the project.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. In particular, calls for international tenders will be published in the Official Journal of the European Union, in accordance with the Bank's Guide to Procurement. Procurement is expected to start in the second half of 2015.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
02/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAIRO METRO LINE 2 ROLLING STOCK

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAIRO METRO LINE 2 ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64475020
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130638
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
02/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAIRO METRO LINE 2 ROLLING STOCK
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Übersicht
CAIRO METRO LINE 2 ROLLING STOCK
Datenblätter
CAIRO METRO LINE 2 ROLLING STOCK

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen