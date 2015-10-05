CAIRO METRO LINE 2 ROLLING STOCK

Übersicht
Purchase of additional rolling stock to improve services on line 2 of the Cairo metro, to alleviate traffic congestion and promote public transport in urban greater Cairo
The project is fully in line with the strategic objectives set for the Bank's external lending mandate since it will ensure continuous operation of the metro, an important social and economic infrastructure supporting Cairo's urban development, and also contribute to climate change mitigation, as greenhouse gas emissions per passenger are much lower for metro trips than for car trips.
If the project were located in the EU, the acquisition of new rolling stock would fall outside the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU, as amended), as its construction will take place in the manufacturer's plants. This also applies to the implementation, meaning no EIA is required for the project.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. In particular, calls for international tenders will be published in the Official Journal of the European Union, in accordance with the Bank's Guide to Procurement. Procurement is expected to start in the second half of 2015.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.