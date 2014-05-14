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TAMPERE CITY TUNNEL

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 100.000.000 €
Verkehr : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/11/2015 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TAMPERE CITY TUNNEL - EIS for Tampere Rantavayla between Santalahti and Naistentlahti
Related public register
18/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAMPERE CITY TUNNEL
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TAMPERE CITY TUNNEL
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB fördert Tunnelbau in Tampere

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Mai 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/11/2015
20130635
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TAMPERE CITY TUNNEL
TAMPERE
FINNISH TRANSPORT AGENCY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of the 2.3 km Rantaväylä tunnel on Highway 12 in the centre of the City of Tampere together with the necessary junctions in Santalahti and Naistenlahti on Highway 12.

The project is part of the city of Tampere’s mobility plan and a major contribution to urban sustainable transport. The expected economic benefits include time savings and reductions in vehicle operating costs due to enhanced road conditions and capacity. The project is expected to provide a safer environment and reduced congestion, shifting traffic away from the city centre. The project will rearrange and improve traffic flows in Tampere.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU and was screened in and an EIA was done. The Bank will confirm whether a separate Strategic Environmental Assessment, in accordance with the (SEA) Directive 2001/42/EC, has also been done for the project. Compliance with the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directives (79/409/EEC) will be examined during appraisal to determine what impact the project has on these areas. These aspects will be further reviewed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2004/18/EC with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TAMPERE CITY TUNNEL - EIS for Tampere Rantavayla between Santalahti and Naistentlahti
18/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAMPERE CITY TUNNEL
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TAMPERE CITY TUNNEL
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB fördert Tunnelbau in Tampere

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TAMPERE CITY TUNNEL - EIS for Tampere Rantavayla between Santalahti and Naistentlahti
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54768828
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130635
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAMPERE CITY TUNNEL
Datum der Veröffentlichung
18 Nov 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56103793
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130635
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TAMPERE CITY TUNNEL
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124760632
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130635
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TAMPERE CITY TUNNEL - EIS for Tampere Rantavayla between Santalahti and Naistentlahti
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Datenblätter
TAMPERE CITY TUNNEL
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB fördert Tunnelbau in Tampere

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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