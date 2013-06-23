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ELERING EMERGENCY RESERVE POWER PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
32.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Estland : 32.000.000 €
Energie : 32.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/06/2014 : 32.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Estland: EIB finanziert den Bau eines Reservekraftwerks

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 März 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/06/2014
20130623
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ELERING EMERGENCY RESERVE POWER PLANT
ELERING AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 32 million
EUR 83 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a dual-fuel (natural gas with light fuel oil as backup fuel) reciprocating engine power plant. The plant is situated in the south-western outskirts of Tallinn, adjacent to an existing large 330 kV switching station into which it feeds the electricity.

The project is securing the supply of electricity in cases of high voltage network, large power plant or import connection disturbances, provide network services like spinning reserve and reactive power in efficient way, and is as well capable to autonomously start the electricity system of the country (“black start”) after any major incident.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The plant falls under Annex 1 of EIA Directive 2011/92/EU and has been subject to an EIA process. Main environmental impacts of gas fired power plants are typically NOx and CO2 emissions into the air. Modern gas/dual fuel engines are capable to be operated under applicable emission limits.

The Bank will require Elering to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC and 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. The procurement notice of the main engine delivery was published in the Official Journal of the European Union on 6th of October 2010.

Weitere Unterlagen
10/04/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ELERING EMERGENCY RESERVE POWER PLANT
26/04/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - ELERING EMERGENCY RESERVE POWER PLANT
03/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELERING EMERGENCY RESERVE POWER PLANT
21/09/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - ELERING EMERGENCY RESERVE POWER PLANT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Estland: EIB finanziert den Bau eines Reservekraftwerks

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ELERING EMERGENCY RESERVE POWER PLANT
Datum der Veröffentlichung
10 Apr 2014
Sprache
Estnisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52419113
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130623
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - ELERING EMERGENCY RESERVE POWER PLANT
Datum der Veröffentlichung
26 Apr 2014
Sprache
Estnisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52605763
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130623
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELERING EMERGENCY RESERVE POWER PLANT
Datum der Veröffentlichung
3 Jun 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53082864
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130623
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ELERING EMERGENCY RESERVE POWER PLANT
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69306003
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130623
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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