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BARCELONA SMART AND SUSTAINABLE URBAN RENEWAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 200.000.000 €
Industrie : 6.000.000 €
Stadtentwicklung : 194.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/07/2014 : 6.000.000 €
2/07/2014 : 194.000.000 €
Andere Links
Related public register
10/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BARCELONA SMART AND SUSTAINABLE URBAN RENEWAL
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BARCELONA SMART AND SUSTAINABLE URBAN RENEWAL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 März 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/07/2014
20130616
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BARCELONA URBAN RENEWAL
Ayuntamiento de Barcelona
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 657 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves financing selected components of the investment plan supporting the Barcelona Strategic Framework and road map 2012-2015. The investment projects will focus on the adaptation and improvement of public buildings, education, health, social and administrative, social housing renovation, urban infrastructure and information and telecommunication and information society projects.

Support for Urban Renewal and Regeneration
Climate action

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises a multi-scheme operation classified as a Framework Loan and some of the schemes may eventually fall under Annex I or II of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The promoter, as a public administration entity, is required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC), including the publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

Weitere Unterlagen
10/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BARCELONA SMART AND SUSTAINABLE URBAN RENEWAL
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BARCELONA SMART AND SUSTAINABLE URBAN RENEWAL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BARCELONA SMART AND SUSTAINABLE URBAN RENEWAL
Datum der Veröffentlichung
10 Mar 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53642533
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130616
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BARCELONA SMART AND SUSTAINABLE URBAN RENEWAL
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82396433
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130616
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BARCELONA SMART AND SUSTAINABLE URBAN RENEWAL
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BARCELONA SMART AND SUSTAINABLE URBAN RENEWAL
Andere Links
Übersicht
BARCELONA URBAN RENEWAL
Datenblätter
BARCELONA SMART AND SUSTAINABLE URBAN RENEWAL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen