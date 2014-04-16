Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
98.942.460,13 €
Länder
Sektor(en)
Nepal : 98.942.460,13 €
Energie : 98.942.460,13 €
Unterzeichnungsdatum
20/04/2015 : 98.942.460,13 €
Andere Links
Related public register
25/07/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT
Related public register
22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT
Related public register
27/07/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT- Initial Enviro. Assessment
Related public register
01/01/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Initial Environmental Examination - Marsyangdi Corridor (Udipur-New Bharatpur)
Related public register
05/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Resettlement Action Plan for Samundratar 132 kv Substation
Related public register
05/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Initial Environmental Examination (IEE) Report of Samundratar-Trishuli Transmission Line Project
Related public register
30/03/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Cumulative Impact Assessment (CIA) - Marsyangdi Corridor (Manang-Udipur and Udipur-New Bharatpur) 220kV Transmission Line Project
Related public register
30/03/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Biodiversity Impact Assessment (BIA) - Marsyangdi Corridor 220kV Transmission Line Project
Related public register
28/04/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Resettlement Action Plan
Related public register
28/04/2023 - Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Stakeholder Engagement Plan - updated 2023
Related public register
25/03/2025 - Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Stakeholder Engagement Plan (SEP) for the Marsyangdi Corridor - updated 2024
Related public register
09/12/2024 - Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - updated 2024

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 April 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/04/2015
20130599
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT
The promoter is Nepal Electricity Authority (NEA) a wholly state-owned company.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 95 million
EUR 270 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises priority investments in electricity transmission infrastructure in Nepal, including: the construction of one new 132 kV transmission line with a length of 24 km, five new 220 kV transmission lines with a combined length of 330 km and one new 400 kV transmission line with a length of 45 km; the construction of 8 new substations; and the upgrade of 11 existing substations. The investments are located in the Central and Western Development Regions of Nepal, primarily in the Kali Gandaki and Marsyangdi corridors.

The project comprises the construction and operation of high-voltage transmission lines and substations to meet domestic demand and also to enhance cross-border power trading capacity. As such, it will address the shortage of power in the Nepalese grid as well as the efficient integration of new generation capacity from renewable sources (hydropower). The project is in line with the EU priority objectives of promoting renewable energy, tackling climate change and poverty reduction.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes high voltage transmission lines that would fall under Annex I of Directive 20011/92/EU if located within the EU and would require an EIA. Under Nepalese legislation, these require an Initial Environmental Examination (IEE), except for lines in protected areas which require a full EIA. The additional analysis required to meet the Bank’s Environmental and Social principles and standards, as well as public consultation procedures to be applied and details of the environmental management programme, will be reviewed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is carried out in accordance with the Bank’s Guide to Procurement as applicable to operations in the public sector.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
25/07/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT
22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT
27/07/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT- Initial Enviro. Assessment
01/01/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Initial Environmental Examination - Marsyangdi Corridor (Udipur-New Bharatpur)
05/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Resettlement Action Plan for Samundratar 132 kv Substation
05/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Initial Environmental Examination (IEE) Report of Samundratar-Trishuli Transmission Line Project
30/03/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Cumulative Impact Assessment (CIA) - Marsyangdi Corridor (Manang-Udipur and Udipur-New Bharatpur) 220kV Transmission Line Project
30/03/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Biodiversity Impact Assessment (BIA) - Marsyangdi Corridor 220kV Transmission Line Project
28/04/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Resettlement Action Plan
28/04/2023 - Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Stakeholder Engagement Plan - updated 2023
25/03/2025 - Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Stakeholder Engagement Plan (SEP) for the Marsyangdi Corridor - updated 2024
09/12/2024 - Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - updated 2024

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT
Datum der Veröffentlichung
25 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51924029
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130599
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nepal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT
Datum der Veröffentlichung
22 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55531964
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130599
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nepal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT- Initial Enviro. Assessment
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53846571
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130599
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nepal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Initial Environmental Examination - Marsyangdi Corridor (Udipur-New Bharatpur)
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80938653
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130599
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nepal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Resettlement Action Plan for Samundratar 132 kv Substation
Datum der Veröffentlichung
5 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75490735
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130599
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nepal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Initial Environmental Examination (IEE) Report of Samundratar-Trishuli Transmission Line Project
Datum der Veröffentlichung
5 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67771394
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130599
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nepal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Cumulative Impact Assessment (CIA) - Marsyangdi Corridor (Manang-Udipur and Udipur-New Bharatpur) 220kV Transmission Line Project
Datum der Veröffentlichung
30 Mar 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
168770873
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130599
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nepal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Biodiversity Impact Assessment (BIA) - Marsyangdi Corridor 220kV Transmission Line Project
Datum der Veröffentlichung
30 Mar 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
168768764
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130599
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nepal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Resettlement Action Plan
Datum der Veröffentlichung
28 Apr 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
169745163
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130599
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nepal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Stakeholder Engagement Plan - updated 2023
Datum der Veröffentlichung
28 Apr 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
169752085
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20130599
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nepal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Stakeholder Engagement Plan (SEP) for the Marsyangdi Corridor - updated 2024
Datum der Veröffentlichung
25 Mar 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
243262316
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20130599
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nepal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - updated 2024
Datum der Veröffentlichung
9 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238366974
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20130599
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nepal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
25/07/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT
Related public register
22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT
Related public register
27/07/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT- Initial Enviro. Assessment
Related public register
01/01/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Initial Environmental Examination - Marsyangdi Corridor (Udipur-New Bharatpur)
Related public register
05/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Resettlement Action Plan for Samundratar 132 kv Substation
Related public register
05/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Initial Environmental Examination (IEE) Report of Samundratar-Trishuli Transmission Line Project
Related public register
30/03/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Cumulative Impact Assessment (CIA) - Marsyangdi Corridor (Manang-Udipur and Udipur-New Bharatpur) 220kV Transmission Line Project
Related public register
30/03/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Biodiversity Impact Assessment (BIA) - Marsyangdi Corridor 220kV Transmission Line Project
Related public register
28/04/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Resettlement Action Plan
Related public register
28/04/2023 - Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Stakeholder Engagement Plan - updated 2023
Related public register
25/03/2025 - Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Stakeholder Engagement Plan (SEP) for the Marsyangdi Corridor - updated 2024
Related public register
09/12/2024 - Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - updated 2024
Andere Links
Übersicht
NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT
Datenblätter
NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen