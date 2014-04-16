NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT

Übersicht
The project comprises priority investments in electricity transmission infrastructure in Nepal, including: the construction of one new 132 kV transmission line with a length of 24 km, five new 220 kV transmission lines with a combined length of 330 km and one new 400 kV transmission line with a length of 45 km; the construction of 8 new substations; and the upgrade of 11 existing substations. The investments are located in the Central and Western Development Regions of Nepal, primarily in the Kali Gandaki and Marsyangdi corridors.
The project comprises the construction and operation of high-voltage transmission lines and substations to meet domestic demand and also to enhance cross-border power trading capacity. As such, it will address the shortage of power in the Nepalese grid as well as the efficient integration of new generation capacity from renewable sources (hydropower). The project is in line with the EU priority objectives of promoting renewable energy, tackling climate change and poverty reduction.
The project includes high voltage transmission lines that would fall under Annex I of Directive 20011/92/EU if located within the EU and would require an EIA. Under Nepalese legislation, these require an Initial Environmental Examination (IEE), except for lines in protected areas which require a full EIA. The additional analysis required to meet the Bank’s Environmental and Social principles and standards, as well as public consultation procedures to be applied and details of the environmental management programme, will be reviewed during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is carried out in accordance with the Bank’s Guide to Procurement as applicable to operations in the public sector.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.